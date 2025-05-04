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Путин рассказал о подготовке России к действиям в отношении Украины

Путин: РФ не могла решать украинский вопрос без подготовки в сфере безопасности
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российская сторона не могла приступить к резким действиям в отношении Украины, не проведя работу в сфере безопасности и экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

В ходе беседы российский лидер, анализируя вопрос подписания Минских соглашений отметил, что РФ не могла не верить в силу договоренностей.

«И не могли приступить к каким-то резким движениям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов», — заявил Путин.

Глава государства ранее говорил, что Запад под предлогом необходимости соблюдения договоренности взял паузу, чтобы перевооружить Киев.

Кроме того, президент России заявил о желании западных стран «откусить» что-то от РФ. Путин отметил, что это связано с разными культурами, из-за которых Запад пытается подчинить страну себе.

Ранее Путин назвал шаги Запада, которые привели к началу СВО на Украине.

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