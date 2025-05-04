Путин рассказал о желании Запада «откусить» что-то от России

Путин: Запад из века в век хочет откусить что-то от РФ из-за разных ценностей

Страны Запада из века в век хотят «откусить» что-то от России из-за разных ценностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«В основе западной культуры, в католической, протестантской культуре, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже, конечно, духовные вещи существуют. Но все-таки мерилом является материальный успех», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в России всегда «говорят о нравственном начале». В связи с этим Запад пытается подчинить страну себе и сделать ее более послушной, подчеркнул российский лидер.

Также в рамках фильма Путин заявил, что страны Запада в 2000-е хотели разделить Россию на четыре или пять частей. По словам главы государства, после распада СССР Запад решил, что нужно «добить его оставшиеся части».

Кроме того, как подчеркнул президент, в настоящее время Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу.

Ранее Путин назвал шаги Запада, которые привели к началу СВО на Украине.