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Путин рассказал об обмане Запада

Путин: Россия надеялась на выполнение Минских соглашений, но ее просто надули
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия согласилась на Минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», — сказал он.

По словам Путина, Запад под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений взяли паузу, чтобы перевооружить Украину и подготовить ее к войне с Россией.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

3 мая Зеленский отверг предложение о перемирии. Вместо этого украинский лидер предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 мая. По словам президента Украины, республика не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут на парад в российскую столицу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия противостоит Западу в одиночку.

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