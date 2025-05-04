Путин рассказал о попытках спровоцировать Россию на ошибки в ходе СВО

Путин: РФ сохраняет хладнокровие в СВО, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российская сторона сохраняет хладнокровие в период специальной военной операции, поскольку ее хотели спровоцировать на ошибки. Соответствующие кадры из беседы вошли в новый документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — заявил глава государства.

В ходе этого же разговора российский лидер добавил, что у Москвы не было необходимости применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. По его словам, у РФ достаточно сил и средств, «чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом».

29 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного апокалипсиса немного отступила, но в целом никуда не делась. По его мнению, в будущем клуб ядерных стран будет разрастаться.

Ранее Песков рассказал, в каком случае Россия может воспользоваться ядерным оружием.