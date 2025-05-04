Путин назвал вопрос демографии принципиальным для России

Вопрос демографии является принципиальным для развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Это один из самых ключевых, принципиальных вопросов. <...> От этого зависит будущее страны», — сказал он.

В декабре Путин также говорил, что улучшение демографии и повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель. Он отмечал, что в 2024 году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет.

До этого демограф Юрий Крупнов заявил, что в России одной из главных демографических проблем является неравное соотношение мужчин и женщин. Примерно до 30 лет представителей мужского пола в стране значительно больше, однако к 50-60 годам ситуация сильно меняется.

Ранее Минтруд предупредил о сокращении числа женщин в РФ в ближайшие годы.