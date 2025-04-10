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Минтруд заявил о сокращении числа женщин в РФ в ближайшие годы

Минтруд: в 2032 году число женщин 30–39 лет в РФ сократится до 7,5 млн человек
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Демографические прогнозы, представленные первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной на заседании экспертного совета при Совете при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, описывают тревожную картину. Согласно этим данным, численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет в России неуклонно сокращается уже на протяжении шести лет, пишет РИА Новости.

Если в 2019 году эта группа составляла 12,6 млн человек, то к 2032 году, по прогнозам, ее численность уменьшится до 7,5 млн. Баталина подчеркнула, что пик численности данной возрастной группы пришелся на 2019 год.

Минтруд совместно с экспертами и представителями корпоративного сектора разрабатывает механизмы, направленные на поощрение женщин возраста 30–39 лет к рождению второго и последующих детей. По словам Баталиной, именно эта возрастная группа является основой для увеличения рождаемости в стране.

В ведомстве отметили, что прогнозируемое резкое сокращение численности женщин в этой возрастной группе требует немедленного и решительного реагирования на уровне государственной политики.

На днях телеведущая, глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова предложила заменить слово «брак» для улучшения демографической ситуации в России.

Ранее в Госдуме призвали снимать «нескучные фильмы» для повышения рождаемости.

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