В Россотрудничестве заявили, что РФ готова к попыткам провокаций Запада на 9 Мая

Примаков: Россия справится с попытками провокаций в западных странах на 9 Мая

Российская сторона ожидает, что в западных странах будет «обострение» попыток провокаций на 9 Мая, однако Москва со всем справится. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, РФ постоянно фиксирует попытки провокаций.

«Наверное, 9 мая очередное обострение будет, но это предполагаемо, в фоновом режиме. Я думаю, что мы справимся», — заявил Примаков.

Глава Россотрудничества добавил, что люди, которые хотят выйти на «Бессмертный полк» и поучаствовать в мероприятиях, достаточно бесстрашные. Кроме того, он выразил надежду на то, что все праздничные мероприятия пройдут «по плану».

До этого советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Александр Ким заявил, что проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне были зафиксированы попытки провокаций.

Накануне в Вашингтоне впервые за последние шесть лет состоялась акция «Бессмертный полк». Проведение акции было согласовано с властями США.

В преддверии 80-летнего юбилея Дня Победы акцию «Бессмертный полк» провели сразу в нескольких странах, в том числе в Европе. Так, акция памяти «Бессмертный полк» и концерт песен времен ВОВ прошли в центре Амстердама.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка».