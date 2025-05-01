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В Алма-Ате 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка»

Участники «Бессмертного полка» в Алма-Ате возложат цветы в Парке 28 панфиловцев
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Sputnik/РИА Новости/Тимур Батыршин

В Алма-Ате 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка», сообщает «Sputnik Казахстан». Мероприятие начнется в 10:00 утра от Центрального парка (бывший парк Горького) по улице Гоголя.

Как сообщил председатель «Союза ветеранов Афганистана» Мурат Абдушукуров, патриотическую акцию «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям») согласовали с акиматом бывшей столицы республики.

Участники с портретами своих родственников — участниками Великой Отечественной войны пройдут до улицы Зенкова, после чего направятся в Парк 28 панфиловцев, где возложат цветы к Вечному огню.

«Это преемственность поколений, чтобы наша молодежь понимала, что за свою страну они тоже несут ответственность. Поэтому я думаю, что она и так проводится, но я думаю, что и на законодательном уровне надо утвердить. Такая акция должна быть», — отметил Абдушукуров

Он подчеркнул важность воспитания духа подрастающего поколения на примерах героев из семей.

«Еще Лев Толстой сказал - никого воспитывать не надо, достаточно личного примера», — добавил Абдушукуров.

Напомним, движение «Бессмертный полк» зародилось в России в 2012 году как общественная инициатива, направленная на почтение памяти фронтовиков Великой Отечественной войны. В рамках акции люди выходят на улицы с портретами своих родных, принимавших участие в ВОВ.

Отмечается, что инициатива быстро получила международное признание, распространившись на десятки стран.

В Казахстане движение началось в 2013 году. С момента своего старта акция получила широкую поддержку среди жителей Алматы, Астаны, Шымкента, Петропавловска и других городов страны.

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