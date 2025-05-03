В центре Амстердама прошла акция «Бессмертный полк»

Акция памяти «Бессмертный полк» и концерт песен времен Великой Отечественной войны прошли в центре Амстердама. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, мероприятие началось на площади Дам в центре Амстердама с концерта песен военного времени в исполнении оперной певицы Эльнары Шафигуллиной-Мюрманс и заслуженной артистки России Елены Баженовой. Затем «Бессмертный полк» прошел маршем по центральным улицам Амстердама. Участники шествия несли флаги России, СССР и бывших союзных республик.

По оценке РИА Новости, в акции приняли участие около 100 человек. По данным агентства, в их числе были не только россияне и граждане бывших республик СССР, но и голландцы.

Акция проходила под охраной сотрудников правоохранительных органов Амстердама.

3 мая «Бессмертный полк» также прошел в Пекине. Акцию провели на территории посольства РФ в Китае. Шествие возглавил российский посол Игорь Моргулов.

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны. Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции «Бессмертный полк», где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Бессмертный полк» стартовал в общественном транспорте Подмосковья.