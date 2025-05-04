Дипломат рассказал о провокациях на акциях в честь Дня Победы в США

Дипломат Ким: проведение памятных акций в США не обошлось без провокаций

Проведение памятных акций в США в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне были зафиксированы попытки провокаций. Об этом заявил РИА Новости советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Александр Ким.

«К сожалению, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сказал он.

Накануне в Вашингтоне впервые за последние шесть лет состоялась акция «Бессмертный полк». Проведение акции было согласовано с властями США.

В преддверие 80-летнего юбилея Дня Победы акцию «Бессмертный полк» провели сразу в нескольких странах, в том числе в Европе.

До этого акция памяти «Бессмертный полк» и концерт песен времен ВОВ прошли в центре Амстердама.

3 мая «Бессмертный полк» также прошел в Пекине. Акцию провели на территории посольства РФ в Китае. Шествие возглавил российский посол Игорь Моргулов.

Известно также, что акция «Бессмертный полк» также состоится в Сербии.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка».