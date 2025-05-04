В Словакии рассказали о планах Фицо на поездку в Москву

Гашпар: Фицо планирует провести несколько встреч во время поездки в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует провести несколько встреч в ходе своей поездки в Москву на памятные мероприятия 9 мая. Об этом РИА Новости сообщил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день. Думаю, что он хотел бы встретиться с президентом Бразилии и, само собой, с представителями Российской Федерации. Эти встречи должны пройти 8-9 мая», — сказал вице-спикер.

В апреле Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Премьер добавил, что посетит российскую столицу, чтобы отдать дань уважения солдатам Красной армии, которые освободили Словакию.

3 мая портал Tvnoviny сообщил, что премьер Словакии в последние дни несколько раз отменял встречи. Согласно публикации, в прошлом подобные решения были связаны с проблемами со здоровьем.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве посетит министр обороны Индонезии.