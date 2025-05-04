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В Европе заявили о риске мировой войны из-за одного шага НАТО

Гашпар: отправка солдат НАТО на Украину чревата мировой войной
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Mindaugas Kulbis/AP

Отправка солдат НАТО на Украину может обернуться мировой войной. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне», — подчеркнул он.

3 мая украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что иностранный контингент может прибыть на Украину только после окончания конфликта.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

При этом, как писала газета The Times, европейским странам, входящим в так называемую «коалицию желающих» по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.

Ранее в Британии заявили о провале плана Стармера по отправке миротворцев на Украину.

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