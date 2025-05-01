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В Британии заявили о провале плана Стармера по отправке миротворцев на Украину

Times: план Стармера по отправке миротворцев на Украину провалился
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Benjamin Cremel/Pool/AP

План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину «испаряется» вместе с «коалицией желающих». Об этом пишет британская газета The Times.

«Именно это сейчас происходит с сэром Киром Стармером, когда он наблюдает, как испаряется его хваленая коалиция желающих по размещению мощных европейских миротворческих сил на Украине», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, инициатива Великобритании и Франции была изначально обречена на провал, так как не получила отклика со стороны США. В публикации также отмечается, что годы недостаточного финансирования обороны Европы «обременили» ее войсками, которые не имеют необходимых ресурсов и не способны к размещению за рубежом в достаточном количестве на длительный период.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по отправке миротворцев на Украину имеют признаки готовящейся оккупации западных регионов страны европейскими военными. Он подчеркнул, что в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать.

Ранее в Британии рассказали, чем собираются заниматься их военные на Украине.

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