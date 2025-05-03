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«Голос Америки» возобновит работу на следующей неделе

WP: минюст США одобрил возвращение сотрудников «Голоса Америки» к работе
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Global Look Press

Министерство юстиции США одобрило возвращение около 1,4 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) к работе. Об этом сообщает The Washington Post.

«Агентство по глобальным средствам массовой информации (USAGM) ожидает, что сотрудники начнут возвращаться к работе на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «возвращение будет поэтапным, поскольку необходимо решить вопросы безопасности, функционирования оборудования и офисного пространства». Один из сотрудников радиостанции рассказал, что несколько человек уже получили доступ к своим рабочим аккаунтам.

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о масштабном сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них оказалось и Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует деятельность «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голоса Америки».

Ранее в Кремле отреагировали на приостановку работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода».

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