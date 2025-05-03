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В Пекине провели акцию «Бессмертный полк»

«Известия»: почти 800 человек присоединились к акции «Бессмертный полк» в Пекине
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Ассоциация ветеранов СВО

В Пекине прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишут «Известия».

«По данным организаторов, к демонстрации присоединилось около 800 человек», — отметило издание.

Акцию провели на территории посольства России в Китае. Шествие возглавил российский посол Игорь Моргулов.

Мероприятие поддержала китайская волонтерская группа «Москва — Пекин».

Незадолго до этого сообщалось, что в столице Соединенных Штатов Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет будет проведена акция «Бессмертный полк». Мероприятие ранее отменялось из-за пандемии коронавируса, а затем ввиду сложной политической обстановки.

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны. Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции «Бессмертный полк», где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Бессмертный полк» стартовал в общественном транспорте Подмосковья.

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