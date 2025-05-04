Зеленский выступил с критикой в адрес Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления украинского государства в Европейский союз. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Политик заявил, что, согласно данным опросов, «70% выступают за вступление Украины в ЕС». Он связал соответствующие заявления Орбана с выборами в Венгрии, которые пройдут в 2026 году. Зеленский также сказал, что Будапешт делает «очень опасные вещи» для Евросоюза, и Киев «уведомляет об этом своих партнеров».

В ответ на это глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что украинскому президенту необходимо смириться с тем, что «все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС».

«Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон», – написал министр.

2 мая Орбан заявил, что финансовая и военная помощь ЕС Украине приведет к банкротству европейской экономики. По его словам, средства Евросоюза «ввозятся на Украину на тачках», а Брюссель планирует взять «огромный кредит» для ускоренного вступления Киева в объединение до 2030 года.

При этом в конце апреля вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления Киева в Евросоюз. По ее словам, с 12 мая рабочие группы обеих сторон будут обсуждать выполнение 11 рекомендаций, которые вызывают обеспокоенность Венгрии.

Ранее Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС.