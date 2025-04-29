Киев заявил, что договорился с Венгрией о начале консультаций о вступлении Украины в ЕС

Киев и Будапешт договорились о консультациях по вступлению Украины в ЕС

Украина и Венгрия договорились начать регулярные консультации для устранения препятствий на пути вступления Киева в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер Украины по европейской интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

С 12 мая рабочие группы обеих сторон будут обсуждать выполнение 11 рекомендаций, которые вызывают обеспокоенность Венгрии. Среди ключевых требований Будапешта — восстановление прав венгерского меньшинства в Закарпатье и гарантии энергетической безопасности Центральной Европы.

«Команды Украины и Венгрии будут работать до тех пор, пока не решат все вопросы, указанные в рекомендациях», — подчеркнула Стефанишина.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что Украина сможет работать над вступлением в Европейский союз.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в ЕС может привести к «краху» объединения.

Ранее Украине рассказали, как попасть в НАТО.