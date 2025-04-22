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Орбан проголосовал против членства Украины в ЕС

Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС
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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС.

«Брюссель и партия «Тиса» поддерживают членство Украины в ЕС. Это разрушило бы венгерскую экономику. Не позволим без нас принять решение о нашем будущем», — написал он.

В Венгрии проходит всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Гражданам предлагают ответить на вопрос — поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз.

До этого британская газета The Guardian писала, что страны Евросоюза всерьез рассматривают лишение Венгрии права голоса в ЕС из-за позиции Будапешта по украинскому конфликту.

Тем временем политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Ранее глава МИД Венгрии назвал виновных в затягивании конфликта на Украине.

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