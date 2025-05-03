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Глава МИД Ирана посетит Пакистан из-за обострения ситуации в регионе

Арагчи совершит официальный визит в Пакистан на фоне эскалации в регионе
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Sha Dati/Global Look Press

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи совершит официальный визит в Пакистан из-за эскалации конфликта между Исламабадом и Нью-Дели. Об этом сообщает Tasnim.

«Официальный представитель МИД встретится с высокопоставленными должностными лицами Пакистана и обсудит последние события на региональном и международном уровнях», — сообщает агентство.

На предстоящей неделе Арагчи также посетит с официальным визитом Индию.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

Ранее Индия запретила импорт и транзит товаров из Пакистана.

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