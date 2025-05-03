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Индия запретила импорт и транзит товаров из Пакистана

Власти Индии ввели запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
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Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Индия ввела запрет на прямой и непрямой импорт и транзит товаров из Пакистана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение генерального директората внешней торговли страны.

«Это ограничение введено в интересах национальной безопасности и государственной политики», — подчеркнули в директорате.

Исключения из этого запрета будут требовать предварительного одобрения правительства Индии.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.

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