Врачи назвали причину недомогания Вучича

Президент Сербии Александар Вучич почувствовал недомогание во время поездки в США из-за резкого скачка давления. Об этом заявил доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде, передает РИА Новости.

«Состояние здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию», — сказал врач.

Динчич добавил, что после возвращения Вучича в Сербию врачи скорректировали его обычное лечение. При этом, по словам доктора, глава государства не сможет приступить к рабочим обязанностям в ближайшие несколько дней.

30 апреля Вучич прибыл в США, где в штате Флорида встретился с несколькими политиками и предпринимателями. Он также должен был увидеться с американским коллегой Дональдом Трампом. 2 мая лидер Сербии почувствовал себя плохо. Он проконсультировался с врачами, принял решение прервать официальный визит в США и вернуться на родину.

В Сербии политика приняли в Военно-медицинской академии в Белграде. Вучич собирался приехать в Москву на 9 Мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пока неизвестно, состоится ли этот визит.

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