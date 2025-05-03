Президент Сербии Вучич заболел во время поездки в США

Bloomberg: Вучич прервал визит в США и вернулся в Сербию из-за болезни

Президент Сербии Александар Вучич прервал официальный визит в США в связи с болезнью. Об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что 2 мая глава государства почувствовал себя плохо. После этого он проконсультировался с врачами и принял решение вернуться в Белград. При этом остается неизвестным, в каком именно состоянии находится сербский лидер.

«На звонки [журналистов] в офисе Вучича в Белграде в нерабочее время не отвечали», — говорится в статье.

Из нее следует, что президент Сербии в ходе заграничной командировки собирался провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Но в публикации не уточняется, успел ли он побеседовать с хозяином Белого дома до своего отъезда.

30 апреля Вучич прибыл в американский штат Флорида и встретился с несколькими политиками и предпринимателями. В частности, глава государства провел переговоры с членом конгресса США Клаудией Тенни и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

1 мая сербский лидер официально заявил, что собирается посетить парад Победы в Москве. По словам Вучича, он намерен приехать в российскую столицу, несмотря на критику и угрозы со стороны руководства Европейского союза (ЕС).

Ранее журналисты сообщили о возможном участии высокопоставленного представителя Вашингтона в параде Победы в Москве.