Вучич прибыл в военную медицинскую академию Сербии

Президента Сербии Александра Вучича, который почувствовал себя плохо во время поездки в США и вернулся в Сербию, приняли в Военно-медицинской академии в Белграде. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

«В Военно-медицинской академии президента встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич», — говорится в сообщении.

Президент Сербии Александр Вучич ранее прервал официальный визит в США в связи с болезнью. 2 мая глава государства почувствовал себя плохо. После этого он проконсультировался с врачами и принял решение вернуться в Белград.

30 апреля Вучич прибыл в американский штат Флорида и встретился с несколькими политиками и предпринимателями. В частности, глава государства провел переговоры с членом конгресса США Клаудией Тенни и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

Ранее Вучич заявил, что собирается посетить парад Победы в Москве.