Вучич принял решение насчет визита в Москву на 9 Мая

Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая, несмотря на критику и угрозы от ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая, несмотря на критику и угрозы со стороны ЕС. Его слова приводит газета «Вечерне новости».

«Сербия находится на европейском пути и не свернет с него, я готов принять любые санкции. Я сказал (президенту РФ Владимиру. — «Газета.Ru») Путину, что приеду в Россию 9 мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая в столицу страны на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приедет большое количество глав государств и правительств. По его словам, посетить Москву согласились лидеры стран из самых разных регионов.

К текущему моменту свое участие в параде Победы подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также о намерении посетить мероприятие заявили президенты стран — членов СНГ, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александар Вучич и другие политики.

При этом Еврокомиссия предупредила Вучича, что его визит в Москву на День Победы осложнит процесс евроинтеграции Сербии.

Ранее СМИ сообщили о возможном участии представителя Вашингтона в параде в Москве.