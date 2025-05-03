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В Кремле рассказали, что Путина ждут напряженные дни

Песков: в графике президента 7-10 мая будут насыщенными и напряженными
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Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большое количество двусторонних встреч и мероприятий запланированы у российского лидера Владимира Путина на следующей неделе.

«Могу вам сказать, что у нас 7, 8, 9, 10 мая такие напряженные. Я бы даже сказал, не дни, а фактически четверо суток», — заявил представитель Кремля.

28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что цель предложенного Россией перемирия на время празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне — проверка готовности Украины к поиску путей для устойчивого мира между двумя странами.

Ранее Путин рассказал, как борется с постоянным желанием кому-то «врезать».

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