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СМИ пишут, что США могут предложить купить американское вооружение Саудовской Аравии

Reuters: Трамп предложит Саудовской Аравии купить оружие на $100 млрд
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Shutterstock/Aritra Deb

Администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить Саудовской Аравии заключить сделку о продаже американского оружия общей стоимостью более $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, об этом могут объявить во время визита Трампа в королевство.

В публикации отмечается, что в рамках договоренностей корпорация Lockheed Martin может поставить Саудовской Аравии военно-транспортные самолеты C-130. Также стороны могут обсудить поставку истребителей пятого поколения F-35, интерес к которым королевство проявляет уже несколько лет.

22 апреля представитель Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что в период с 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

1 апреля Трамп сообщил, что совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. По словам политика, его поездка может произойти в апреле или «немного позже». Трамп отметил, что собирается побывать и в других странах Ближнего Востока, в том числе в Катаре и ОАЭ.

Ранее СМИ узнали, куда Трамп совершит свой первый зарубежный визит как президент.

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