Вучич из-за болезни остается в военном госпитале в Белграде

Сербский президент Александар Вучич остается в военном госпитале, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, подробности о состоянии здоровья политика появятся в ближайшие несколько дней.

30 апреля Вучич прибыл в США, где в штате Флорида встретился с несколькими политиками и предпринимателями. Он также должен был увидеться с американским коллегой Дональдом Трампом. 2 мая лидер Сербии почувствовал себя плохо. Он проконсультировался с врачами, принял решение прервать официальный визит в США и вернуться на родину.

В Сербии политика приняли в Военно-медицинской академии в Белграде. В учреждении президента встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

Вучич собирался приехать в Москву на 9 Мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пока неизвестно, стоится ли этот визит.

Ранее переживший покушение премьер Словакии изменил график на фоне проблем со здоровьем.