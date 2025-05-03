Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на парад в Британии

Песков сообщил, что приглашение ВСУ на парад в Британии является кощунством
close
Maxim Shemetov/Reuters

Приглашение подразделений Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании является кощунством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Это, по-русски говоря, кощунство», — подчеркнул он.

Песков добавил, что приглашение «последователей неонацистских элементов» на празднование Дня Победы в Лондон демонстрирует неуважение к британским ветеранам.

Незадолго до этого стало известно, что британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, которые пройдут 8 мая. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с РФ.

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа предположил, что власти Великобритании пригласили военнослужащих ВСУ в Лондон из-за своих интересов в Черном море.

Источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском госсекретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предупредил о возможной массовой атаке БПЛА ВСУ на 9 Мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами