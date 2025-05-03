Песков назвал кощунством приглашение ВСУ на парад в Британии

Песков сообщил, что приглашение ВСУ на парад в Британии является кощунством

Приглашение подразделений Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании является кощунством. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Это, по-русски говоря, кощунство», — подчеркнул он.

Песков добавил, что приглашение «последователей неонацистских элементов» на празднование Дня Победы в Лондон демонстрирует неуважение к британским ветеранам.

Незадолго до этого стало известно, что британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, которые пройдут 8 мая. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с РФ.

Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа предположил, что власти Великобритании пригласили военнослужащих ВСУ в Лондон из-за своих интересов в Черном море.

Источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском госсекретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог предупредил о возможной массовой атаке БПЛА ВСУ на 9 Мая.