Политолог предупредил о возможной массовой атаке БПЛА ВСУ на 9 мая

Украина может массово атаковать Россию беспилотниками 9 мая или устроить другие провокации вблизи Москвы. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Попытка налетов БПЛА, попытка проникнуть одиночным диверсантам, возможно завербованными местными жителями, как это было. Не факт, что они проникнут на Красную площадь, в Москву. Могут что-то натворить в Московской области — повредить, например, вечный огонь», — сказал эксперт.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что армия и спецслужбы России пресекут любые провокации Украины, которые она может готовить в День Победы. Политик подчеркнул, что «если что-то случится», то ВС РФ отработают и справятся.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский подрывает мирные усилия и поступает как террорист.

Ранее политолог указал на попытку Зеленского «напугать» Путина заявлением о параде Победы.