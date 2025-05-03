Депутат Чепа связал приглашение ВСУ в Лондон 8 мая с интересами в Черном море

Власти Великобритании пригласили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне (1939 — 1945 годы) из-за своих интересов в Черном море. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, сегодня служба внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 активно «работает» над президентом Украины Владимиром Зеленским, украинским послом в Лондоне Валерием Залужным и делает все, чтобы конкурировать с США в республике.

Чепа добавил, что Великобританию всегда волновало Черное море, поэтому британцы с удовольствием будут приглашать представителей Украины на все мероприятия.

Парламентарий считает, что Лондон по мере возможностей готов предоставлять Киеву оружие и обещать что угодно лишь бы украинцы продолжали воевать и пытались реализовать интересы королевства в регионе.

Британские власти пригласили служащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с РФ.

Ранее Зеленский заявил, что не гарантирует безопасность лидеров в Москве на 9 мая.