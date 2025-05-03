Украинские солдаты примут участие на параде 8 мая в Лондоне, где будет отмечаться годовщина победы над нацистской Германией. Об этом сообщает телеканал iTV со ссылкой на министра обороны Британии Джона Хили.

«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — заявил Хили.

Всего на параде в Лондоне примут участие около тысячи британских военнослужащих.

До этого источник канала «Звезда» в дипломатических кругах сообщил, что на параде Победы в Москве может присутствовать высокопоставленный представитель США. Не исключено, что речь идет об американском госсекретаре Марко Рубио. Ранее западные СМИ писали о возможном визите в РФ Дональда Трампа, однако и в Кремле, и в Белом доме быстро опровергли такую возможность. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

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