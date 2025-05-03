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В Польше призвали обзавестись ядерным оружием

Кандидат в президенты Польши Вох: у Варшавы должно появиться ядерное оружие
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Варшаве надо заполучить ядерное оружие. Об этом в ходе интервью для газеты Rzeczpospolita заявил кандидат в президенты страны Марек Вох.

«Польша должна обладать собственным ядерным оружием», — сказал он.

Однако политик не уточнил, что именно он имел в виду — начало производства ядерного оружия на территории Польши или участие республики в натовской программе по размещению соответствующих боеголовок Nuclear Sharing.

Выборы президента в Польше запланированы на 18 мая 2025 года. Марек Вох является кандидатом в главы государства от движения «Беспартийные активисты местного самоуправления».

18 апреля действующий президент Польши Анджей Дуда призвал защитить его страну от «российской угрозы» с помощью французского ядерного оружия. В то же время он потребовал от чиновников и дальше призывать Вашингтон предоставить Варшаве доступ к его атомным вооружениям. По мнению главы государства, две эти инициативы «не противоречат и не исключают друг друга».

13 марта Дуда обратился к США с просьбой разместить ядерное оружие на территории Польши. Он пояснил, что уже обсудил этот вопрос со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа по Украине и РФ Китом Келлогом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил начать дискуссии о принятии европейских стран под защиту сил ядерного сдерживания республики.

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