Дуда захотел разместить в Польше французское ядерное оружие

Президент Польши Анджей Дуда призвал защитить его страну от «российской угрозы» с помощью ядерного оружия Франции. Об этом пишет Bloomberg.

В материале подчеркивается, что также глава государства потребовал от польских чиновников и дальше призывать Вашингтон предоставить Варшаве доступ к его атомным вооружениям. По мнению Дуды, две эти инициативы «не противоречат и не исключают друг друга».

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к гражданам страны, в ходе которого заявил о существовании некой «российской угрозы» для европейских стран. На этом фоне он выразил желание начать дискуссии с зарубежными партнерами о возможности принять государства Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Как сказал глава республики, имеющееся у Парижа ядерное оружие «сохраняет мир и безопасность» в регионе с 1964 года.

13 марта президент Польши дал интервью для газеты The Financial Times, во время которого призвал США разместить ядерное оружие на территории его страны. Он рассказал, что уже обсуждал этот вопрос со специальным посланником американского лидера Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ высмеяли заявление Макрона о ядерном оружии.