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Польша попросила США разместить ядерное оружие

Президент Польши Дуда призвал США разместить ядерное оружие в республике
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Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие в республике, он обсудил этот вопрос со спецпосланником американского президента по Украине и России Китом Келлогом. Об этом Дуда сообщил в интервью газете The Financial Times.

Президент Польши отметил, что считает очевидным, что президент США Дональд Трамп мог бы переместить ядерное оружие из Западной Европы или из своей страны на польскую территорию. Политик обосновал это тем, что границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому спустя 26 лет должно произойти и перемещение инфраструктуры альянса на восток.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Позднее глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава готова вести с Парижем обсуждение о расширении французского «ядерного зонтика» на польскую территорию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высмеял намерение Макрона защитить всех ядерным оружием.

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