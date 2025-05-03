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Зеленский пригрозил санкциями партиям Украины, которые не поддержат сделку с США

Зеленский: США надо ввести санкции против партий Украины, противящихся сделке
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Johanna Geron/Reuters

Американским властям стоит ввести санкции против членов украинских партий, которые не проголосуют за ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам. Такое заявление сделал глава Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, в парламенте страны есть люди, которые хотят предотвратить вступление договора в силу.

«Тогда, <...> я думаю, что США нужно просто отменить им визы. Я честно так считаю», — сказал глава государства.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание Инвестиционного фонда, деятельность которого будет связана с реализацией совместных проектов Украины и США в добывающей сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что голосование по вопросу ратификации сделки запланировано на 8 мая.

Как рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США. При этом счет, на который будут поступать доходы от добычи полезных ископаемых, зарегистрируют на Украине.

Ранее в государственном департаменте США высказались о сделке по недрам с Украиной.

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