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В Госдепе уверены, что сделка по ресурсам укрепит нацбезопасность Украины

Госдеп: сделка США и Киева по ресурсам укрепит национальную безопасность Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по ресурсам «усилит национальную безопасность» Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что договор по ресурсам – это не просто финансовая сделка, а масштабное углубление отношений между двумя странами, которое приведет к изменениям в ситуации на Украине.

«Весь мир заметит, когда у вас есть друг такой, как США, и мы сотрудничаем с ними в их стране, это укрепит национальную безопасность для всех участников», – подчеркнула Брюс на брифинге.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Белом доме подчеркнули, что в рамках ресурсной сделки между США и Украиной будут реализованы совместные проекты, связанные с минералами, углеводородами и инфраструктурными объектами.

Ранее Зеленский назвал сделку с США по недрам результатом встречи с Трампом в Ватикане.

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