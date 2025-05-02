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В ФРГ опровергли давление на контрразведку для признания АдГ экстремистской партией

Фезер: на контрразведку не оказывалось давление для признания АдГ экстремистской
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Michael Probst/AP

Исполняющая обязанности министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что никто не оказывал давление на немецкую контрразведку, которая классифицировала всю партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как «правоэкстремистскую». Об этом сообщает ТАСС.

«Федеральное ведомство по охране Конституции имеет четкие правовые полномочия по борьбе с экстремизмом и защите нашей демократии», — заявила Фезер.

По словам и.о главы МВД ФРГ, ведомство действует независимо, а новая классификация — итог всестороннего анализа, результаты которого изложены в отчете объемом 1,1 тыс. страниц.

«Никакого политического влияния на новый отчет не было», — подчеркнула Фезер.

В самой «Альтернативе для Германии» назвали присвоение партии статуса «правоэкстремистской» чисто политическим маневром. Председатель группы АдГ в земельном парламенте Баден — Вюртемберга Антон Барон заявил, что данное решение стоит рассматривать в качестве «последнего рывка» Нэнси Фезер.

«К счастью, уходящий министр <...> Фезер преподносит <...> прощальный подарок, а затем, как мы надеемся, исчезнет в безвестности», — высказался он.

Также Барон подчеркнул, что контрразведка ФРГ напрямую подчиняется министерству внутренних дел.

Ранее Олаф Шольц прокомментировал ситуацию вокруг АдГ.

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