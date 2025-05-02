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Володин обвинил Европу в движении к тоталитаризму из-за преследования оппозиции

Володин о признании АдГ правоэкстремистской: страны ЕС становятся тоталитарными
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Европейские страны становятся «тоталитарными режимами», подавляя оппозицию и популярных политиков. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя решение ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской.

Володин отметил, что демократические принципы, включая политическую конкуренцию и права граждан, в Европе утрачивают силу. В качестве примеров он привел признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, лишение избирательных прав лидера французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, а также отмену победы оппозиционера Кэлина Джорджеску в Румынии и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии.

«Самых популярных политиков судят, партии запрещают, выборы аннулируют — это признаки тоталитаризма. Европейская демократия стала фикцией», — написал Володин.

2 мая сообщалось, что контрразведка ФРГ обвиняет АдГ в продвижении этнического национализма, исключающего людей с миграционным прошлым из «немецкого общества», а также в антимиграционной риторике. Признание партии экстремистской позволяет усилить надзор (слежка, прослушка), что подстегнет дебаты о запрете. АдГ, занимающая второе место в рейтингах, отвергает обвинения.

Ранее Олаф Шольц призвал не торопиться с процедурой запрета «Альтернативы для Германии».

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