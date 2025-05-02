Трамп предложил вывести МКС из эксплуатации к 2030 году

Трамп предложил сократить финансирование МКС и вывести ее из эксплуатации

Президент США Дональд Трамп предложил сократить финансирование Международной космической станции (МКС) и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году. Об этом сообщили в Белом доме.

«Бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объема исследований на борту МКС в рамках подготовки к ее выводу из эксплуатации к 2030 году и замене на коммерческие орбитальные станции», — сообщил он.

Согласно плану Трампа, финансирование станции снизят на $508 млн. Одновременно с этим НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые и должны заменить МКС.

Недавно консультативная группа НАСА по безопасности выразила «глубокую обеспокоенность» состоянием Международной космической станции из-за ее старения.

16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные идеи по завершению работы МКС. Он не уточнил конкретные варианты, но отметил, что решение будет согласовано с международными партнерами.

Ранее МКС пришлось уклоняться от космического мусора.