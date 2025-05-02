Киевские власти продали Украину, подписав сделку с США по редкоземельным металлам. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) заявил бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко, передает РИА Новости.

«Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было», — сказал он.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее СМИ рассказали, как сделка США и Украины по ресурсам повлияет на Россию.