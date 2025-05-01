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Глава минфина США заявил, что Трамп выдал Зеленскому «роял-флеш»

Бессент: подписанием соглашения о недрах Трамп выдал Зеленскому роял-флеш
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Elizabeth Frantz/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием договора о недрах американский лидер Дональд Трамп выдал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «роял-флеш» для мирных переговоров с Россией. Его слова приводит Fox Business.

«Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: «У вас нет козырей». Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш», — сказал Бессент.

По его словам, теперь можно взять эти «карты» и показать руководству России, тем самым подчеркивая, что между народами США и Украины «нет разногласий».

Роял-флеш — это самая сильная комбинация карт в покере.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Ранее в Белом доме назвали соглашение по ресурсам с Украиной «историческим событием».

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