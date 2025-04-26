Около 400 тысяч человек пришли проститься с папой Римским

Почтить память папы Римского пришли около 400 тыс. человек, передает ANSA.

По словам руководителя службы гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано, церемония прощания с понтификом прошла спокойно, в торжественной обстановке и без происшествий.

Как отмечается, в Риме были усилены меры безопасности.

Заупокойная месса состоялась на площади перед базиликой Святого Петра. Литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. Согласно завещанию понтифика, его похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Как сообщал Ватикан, на церемонии прощания собирались присутствовать по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Ранее Зеленский нарушил этикет на церемонии прощания с папой Римским.