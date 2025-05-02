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Путин откровенно высказался о своей жизни

Путин заявил об отсутствии сожалений о том, как сложилась его жизнь
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь, и не задавался вопросом «зачем мне это». Об этом он рассказал во время съемок фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», фрагмент из которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Нет. Никогда», — сказал Путин в ответ на вопрос журналиста, были ли у него моменты, когда он думал, «за что мне это все и для чего это нужно».

В ходе съемок фильма президент также заявил, что последние три года почти каждый день ночует в своей рабочей резиденции в Кремле.

Кроме того, глава государства показал некоторые помещения, где он проводит время вне работы. В частности, в Кремле у него есть две спальни, библиотека и домашняя церковь. На опубликованных фрагментах можно заметить портрет императора Александра III, в углу одной из комнат стоит белый рояль. Президент РФ признался, что играет на нем очень редко.

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.

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