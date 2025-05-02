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Журналист RT прокомментировал свою депортацию из Румынии

Журналист RT Боуз связал свою депортацию из Румынии с требованиями Брюсселя
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Depositphotos

Депортированный из Румынии журналист RT Чей Боуз заявил, что сигнал о его депортации из страны пришел из Брюсселя, а не из Бухареста. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

«Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает, но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чем я как раз очень открыто заявляю», — сказал Боуз.

По его словам, для него очевидно, что требование о депортации пришло из Брюсселя. Он отметил, что с этим также согласны и другие люди, с которыми он познакомился во время своей поездки.

О депортации Боуза, прилетевшего в Румынию освещать выборы, стало известно 1 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что задержание журналиста дискредитирует румынскую демократию.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Ранее Пушков назвал ситуацию в Румынии «политическим землетрясением» перед выборами.

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