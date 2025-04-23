Появление преемника у снятого с выборов румынского оппозиционера Кэлина Джорджеску создает «политическое землетрясение» накануне президентских выборов в мае. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Новым кандидатом стал Джордж Симион, лидер правоконсервативной партии «Альянс за Союз Румын». Согласно предварительным опросам, он лидирует с 35% голосов. Симион пообещал вернуть Джорджеску во власть, заявив, что тот имеет «наибольшую поддержку избирателей». Пушков обратил внимание на нестабильность ситуации.

«Снимут ли и Симиона с выборов?» — задался вопросом российский сенатор, комментируя перспективы кандидата.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Ранее Джорджеску заявил о желании НАТО начать третью мировую войну из Румынии.