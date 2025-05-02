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Медведев прокомментировал решение признать партию АдГ экстремистской

Медведев: верхушка в Германии считает экстремистами тех, у кого выше рейтинг
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, кто обладает более высоким рейтингом. Об этом в соцсети X написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии. ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг», — написал он.

2 мая сообщалось, что контрразведка ФРГ обвиняет АдГ в продвижении этнического национализма, исключающего людей с миграционным прошлым из «немецкого общества», а также в антимиграционной риторике. Признание партии экстремистской позволяет усилить надзор (слежка, прослушка), что подстегнет дебаты о запрете. АдГ, занимающая второе место в рейтингах, отвергает обвинения.

22 апреля сообщалось, что рейтинг АдГ достиг исторического максимума в 26% и продолжает расти. В начале месяца стало известно, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в рейтинге немецких политических партий.

Ранее сообщалось, что «Альтернативу для Германии» могут выселить из штаб-квартиры.

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