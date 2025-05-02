Немецкая контрразведка признала АдГ экстремистской партией

Контрразведка Германии установила для партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статус правоэкстремистской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«С сегодняшнего дня Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как устоявшуюся экстремистскую организацию», — сказано в заявлении.

В контрразведке указали, что «партия характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством».

Согласно данным Федерального ведомства по охране Конституции, в партии преобладает этническое представление о народе, что противоречит основополагающим принципам свободного демократического порядка. В частности, отмечается, что «Альтернатива для Германии» не признает людей с миграционным прошлым из преимущественно мусульманских стран полноценными членами немецкого общества. Ведомство также указывает на регулярную антимиграционную риторику представителей партии и их публичную агитацию против беженцев.

Признание АдГ устоявшейся экстремистской организацией открывает юридические возможности для усиленного наблюдения за ее деятельностью — включая слежку, прослушку и внедрение осведомителей. Это решение, вероятно, подстегнет политические дебаты о возможном запрете партии.

22 апреля сообщалось, что рейтинг АдГ достиг исторического максимума в 26% и продолжает расти. В начале месяца стало известно, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в рейтинге немецких политических партий.

Ранее бывший депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине.