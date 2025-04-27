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«Альтернативу для Германии» могут выселить из штаб-квартиры

Bild: владелец помещения хочет выселить АдГ из штаб-квартиры в Берлине
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Global Look Press

Австрийская компания Quercus GmbH, у которой ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) арендует помещение для своей штаб-квартиры в Берлине, хочет расторгнуть договор аренды и выселить партию из своего помещения. Об этом сообщает Bild.

Подчеркивается, что владелец здания предупреждал АдГ о недопустимости политической рекламы. Ему не понравилось, что в день парламентских выборов 2025 года в штаб-квартире организовали официальное мероприятие партии, во дворе установили агитационные плакаты, а на фасад здания проецировали логотип партии.

Владелец потребовал от АдГ покинуть здание до 31 марта, чего не было сделано. В ответном письме фракция указала, что арендодателю следовало предвидеть возможность проведения партийных мероприятий, а также предложила компенсацию размером в 10 тысяч евро.

По данным издания, Quercus GmbH отвергла предложенную компенсацию и обратилась в суд.

15 апреля сообщалось, что рейтинг лидера ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель снизился.

Ранее «Альтернатива для Германии» возглавила рейтинг партий в стране.

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