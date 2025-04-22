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«Альтернатива для Германии» возглавила рейтинг партий в стране

Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг исторического максимума в 26%
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Markus Schreiber/AP

Рейтинг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг исторического максимума в 26 процентов и продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные социологической службы Forsa.

Таким образом за две недели до избрания нового канцлера АдГ лидирует в рейтинге политических сил ФРГ.

«Альтернатива для Германии» опережает на 1 % ближайшего преследователя — блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), рейтинг которого по-прежнему составляет 25%.

5 апреля сообщалось, что «Альтернатива для Германии» впервые в своей истории сравнялась с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в рейтинге немецких политических партий.

В то же время лидер АдГ Алисы Вайдель снизился, она опустилась с 13-го на 17-е место в рейтинге 20 самых популярных политиков Германии.

Ранее сообщалось, что в Германии хотят создать группу по борьбе с санкциями против третьих стран.

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