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Глава МИД Украины назвал действия России «откровенным издевательством» над США

Глава МИД Сибига: действия России — откровенное издевательство над усилиями США
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Россию в использовании новой гибридной тактики, которая заключается в «подсовывании перемирия», что якобы является издевательством над мирными усилиями США и других партнеров. Его слова приводит «Европейская правда».

Он в очередной раз повторил, что Киев готов к прекращению огня, в то время как Россия якобы его отвергает. По его мнению, Москва стремится продолжать конфликт на Украине.

«Сейчас мы являемся свидетелями новой гибридной тактики манипуляций Кремля, когда нам подсовывают то пасхальное, то парадное перемирие. Мы также видим растущее понимание во всем мире, что все это просто манипуляции и откровенное издевательство России над мирными усилиями США и других партнеров», – сказал Сибига.

До этого издание Asia Times писало, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет иного выбора, кроме как согласиться на предложенное президентом России Владимиром Путиным временное прекращение огня.

Ранее в США заявили, что Путин мог изменить цели России в конфликте на Украине.

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